'إغلاق كامل' في لبنان لمدة 4 أيام

أصدر مجلس الوزراء اللبناني قراراً بالإغلاق الكامل لمدة 4 أيام اعتباراً من مساء الأربعاء 13 أيار وحتى صباح الإثنين 18 أيار على ان يصدر وزير الداخلية بياناً بالإجراءات التي ستطبق والاستثناءات. وأعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، في حديث تلفزيوني ان: "قرار الاغلاق اتُخذ لإستكمال المسح الميداني المتعلق بالحالات المشخّصة وتدارك الإنزلاق الى مرحلة التفشي المجتمعي".

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