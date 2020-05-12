محافظ ديالى يكشف عن أول طلب سيقدمه للكاظمي

أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الثلاثاء، أن الموافقة على استبدال عدد من مدراء الدوائر في ديالى سيكون أول مطالبه عند لقائه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال التميمي، إن "أولى مطالباته عند لقاء رئيس الوزراء الجديد الموافقة على استبدال الكثير من مدراء ديالى سيما الذين مضى على استلامهم المسؤولية اكثر من أربع سنوات فضلاً عن الذين أحيلت ملفاتهم إلى هيئة النزاهة بسبب الفساد".



وأضاف التميمي في حديث لـ الخليج 365، أن "هؤلاء المدراء يرتكزون على نظام المحاصصة ودعم بعض النواب بغض النظر عن المهنية والاداء".



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