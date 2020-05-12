الصين تحذر فرنسا من إتمام صفقة أسلحة مع تايوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حثت الصين، الثلاثاء، فرنسا على "إلغاء" عقد تسلّح مع تايوان، مؤكدة أن الصفقة "قد تسيء للعلاقات بين البلدين".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الخارجية الصينية إنها عبّرت عن قلقها البالغ لباريس.

ووفق صحف تايوانية فإن الصفقة تتناول بيع تجهيزات لفرقاطات فرنسية بيعت إلى سلاح البحرية التايواني في التسعينات وتسببت بأزمة دبلوماسية حينها بين فرنسا والصين.

وتقول الصين إن تايوان أرضها المقدسة وإنها ستستردها بالقوة إذا لزم الأمر، وهو تهديد أطلقه الرئيس الصيني شي جين بينغ مجددا قبل عام.

لكن "جين بينغ" قال إنه يفضل الحل السلمي ”دولة واحدة ونظامان“ وهو المبدأ الذي يتيح قدرا كبيرا من الحكم الذاتي أشبه بالوضع في هونج كونج.