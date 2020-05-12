إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس

أطلق الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني في حاجز عسكري شمالي مدينة القدس، الثلاثاء، بعد زعم محاولته طعن جنود.



وزعم الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد، في بيان، أن فلسطينيا حاول تنفيذ عملية طعن في حاجز قلنديا قبل إطلاق النار عليه.

وأظهرت أشرطة فيديو التقطه فلسطينيون في الحاجز الشاب وهو ملقى على الأرض دون أن يقدم الاحتلال العلاج الطبي له.

ولم يوضح الاحتلال مدى إصابة الفلسطيني ولكن أشرطة الفيديو أظهرته على قيد الحياة.

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وشهد الحاجز العسكري العديد من عمليات إطلاق النار على فلسطينيين بزعم محاولة تنفيذ عمليات طعن.

كان جيش الاحتلال، أعلن صباح الثلاثاء، مقتل أحد جنوده إثر إصابته بحجر في رأسه خلال اقتحام بلدة فلسطينية، شمالي الضفة الغربية.

وعلى إثر هذه التطورات، شرعت قوات الاحتلال بحملة اعتقالات ما زالت مستمرة في المنزل الذي شهد مقتل الجندي.

وصعّد جيش الاحتلال في الأيام الأخيرة من عمليات اعتقال الفلسطينيين وهدم منازلهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.