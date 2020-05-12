مصادر: ثلاثي الحكم في السودان يوصي بإقالة وزير الصحة

قالت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" إن اجتماعا لشركاء الحكم في السودان أوصى بإقالة وزير الصحة أكرم علي التوم على خلفية إدارته لأزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وعقد شركاء الحكم في السودان؛ مجلس السيادة الانتقالي، مجلس الوزراء، وقوى الحرية والتغيير اجتماعا، الخميس الماضي، تناول تدابير مواجهة الوباء العالمي.

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وأوضحت المصادر أن الاجتماع أوصى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك بإصدار قرار إقالة التوم لاتخاذه قرارات خاطئة في معالجة أزمة تفشي كورونا.

وسجلت السودان 1526 حالة إصابة بالوباء الذي أودى بحياة 72 شخصا في البلاد.

ووضع الاجتماع الثلاثي بين شركاء الحكم في السودان خطة من 7 محاور للتعامل مع الأزمة.، فيما لم يتم الإعلان بعد عن تفاصيلها.