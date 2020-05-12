انت الان تتابع إسبانيا تسجل اليوم أقل عدد إصابات بكورونا في شهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ذكرت وزارة الصحة الإسبانية أن العدد اليومي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد انخفض اليوم الثلاثاء لأدنى مستوى له في أكثر من شهرين.
وقالت السلطات الصحية إن 594 حالة إصابة جديدة سُجلت اليوم، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 228030. وارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس بواقع 176 حالة اليوم إلى 26920.
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