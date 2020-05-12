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الصحة العالمية تدعو لعدم التسرع في إلغاء القيود المفروضة لوقف انتشار كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

الصحة العالمية تدعو لعدم التسرع في إلغاء القيود المفروضة لوقف انتشار كورونا

متابعات_ الخليج 365

دعت منظمة الصحة العالمية، دول العالم إلى عدم التسرع في إلغاء القيود المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا ، وفي حال تخفيف القيود يتعين مواصلة المراقبة ، واحترام كل فرد لإجراءات الوقاية الشخصية والتباعد.

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وحدد مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس غبريسوس في مؤتمر صحافي ثلاثة شروط يجب توافرها لتخفيف القيود وهي أن يكون الوباء تحت السيطرة، والنظام الصحي في البلد المعني قادر على مواجهة طفرة وعودة ظهور أعداد كبيرة من الإصابات الجديدة ، وتوافر آلية فعالة للبحث عن المصابين والمخالفين وعزلهم وعلاجهم.

 

وأشار مدير المنظمة إلى المشكلات التي قد تنجم عن إلغاء القيود كما حدثت خلال الأيام الماضية في ووهان الصينية وفِي ألمانيا وكوريا الجنوبية. موضحاً أن عدد المصابين بالفيروس حول العالم تخطى ٤ ملايين شخص ، وأن عددًا قليلاً جدًا من سكان العالم طوروا الأجسام المضادة لمقاومة الفيروس ، وأنه يتعين توخي الحذر الشديد لحين تطوير لقاح لكوفيد ١٩ .

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