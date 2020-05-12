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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برلماني إيراني: طهران دفعت للندن 1.3 مليون إسترليني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أكد نائب في البرلمان الإيراني أن بلاده دفعت من أموال الشعب تعويضا إلى المملكة المتحدة جراء الأضرار الناجمة عن هجوم متشددين على سفارة لندن في طهران عام 2011.
وذكر النائب المؤيد للإصلاح، أحمد مازاني، أن التعويضات التي تصل إلى 1.3 مليون جنيه إسترليني دفعت لترميم عدة قطع فنية دمرت خلال الهجوم على السفارة، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لإذاعة "راديو فاردا" التي تبث من التشيك.
وأضاف الموقع المعني بالشأن الإيراني أنه ليس من الواضح متى تم الدفع، لافتا إلى أن قضية تعويضات الحكومة البريطانية أثيرت منذ عام 2014، بعد اتفاق بين طهران ولندن لإعادة فتح سفارتيهما، دون الإفصاح عن تفاصيل.
ووفقا للموقع نقلت وكالة أنباء العمل الإيرانية (إيلنا) التي تديرها الدولة عن مازاني، قوله في جلسة علنية للبرلمان في 10 مايو/أيار، إنه ينبغي على الخارجية الإيرانية التحقيق في القضية وتوضيحها.
وجاء هجوم عام 2011 على السفارة البريطانية في طهران بسبب قرار لندن بفرض العديد من العقوبات على إيران فيما يتعلق بالمخاوف بشأن طبيعة البرنامج النووي الإيراني.
وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، تجمع نحو 1000 متظاهر بالقرب من السفارة في طهران، وطالبوا السلطات بطرد السفير البريطاني على الفور
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