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وزارة الصحة الإثيوبية تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

وزارة الصحة الإثيوبية تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الثلاثاء، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 261.

 

وقالت الوزارة، في بيان، إن الحالات الجديدة تمَّ تسجيلها بعد إجراء فحص معملي لنحو 2424 شخصا خلال 24 ساعة.

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وأوضحت أن جميع الحالات الـ11 الجديدة هي لرجال إثيوبيين تتراوح أعمارهم بين 19 و47، وجميعهم لهم تاريخ سفر خارج البلاد.

 

وأضافت أن 8 من المصابين من إقليم عفار شرق البلاد، وحالة واحدة لكل من إقليم تجراي والصومال وأمهرة.

 

ولفتت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 106 حالات، بعد تسجيل حالة تعاف واحدة، فيما سجلت حتى الأن 5 وفيات بكوفيد-19 في البلاد.

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