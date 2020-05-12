شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتهاء العطلة العامة في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، أن العطلة العامة المفروضة في روسيا، بسبب تفشي فيروس «كورونا»، تنتهي اليوم الثلاثاء، مع الحفاظ على الإجراءات الصحية، مؤكداً أنها أنقذت حياة آلاف الأشخاص.



ويأتي إعلان بوتين، في وقت تجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس في بلاده، مثيليه في إيطاليا وبريطانيا، لتحتل البلاد المرتبة الثالثة على مستوى العالم.

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