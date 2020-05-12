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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حجر صحي لمدة أسبوعين لكل القادمين إلى إسبانيا اعتبارا من 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أمرت الحكومة الإسبانية بوضع كل القادمين من الخارج قيد الحجر الصحي لمدة أسبوعين وذلك اعتبارا من 15 مايو في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وجاء في أمر رسمي نشر اليوم الثلاثاء إنه يتعين على كل الوافدين إلى البلاد البقاء في حجر صحي وعدم الخروج إلا لمحلات البقالة وللذهاب إلى المراكز الطبية وفي حالة "الضرورة الملحة".
وتقرر تطبيق الحجر الصحي على كل الوافدين لإسبانيا من 15 إلى 24 مايو أيار، وهو موعد انتهاء حالة الطوارئ.
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