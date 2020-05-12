مجلس الوزراء يصدر قرارا بالإغلاق الكامل اعتبارا من مساء الأربعاء وحتى صباح الإثنين

اصدر ​مجلس الوزراء​ قراراً بالإغلاق الكامل لمدة 4 أيام، اعتباراً من مساء الأربعاء 13 أيار، وحتى صباح الإثنين 18 أيار على ان يصدر وزير الداخلية بيانا بالاجراءات التي ستطبق والاستثناءات.

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