جنبلاط: اوقفوا هذه المجزرة بحق الكلاب بحجة الوباء

دعا رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى "ايقاف هذه المجزرة بحق ​الكلاب​ بحجة الوباء، معتبرا بأنه "وحدهم في هذا الحجر المتنوع الأشكال الذي نعيش فيه يعطون عطفا لا مثيل له ويكسرون وحشة الظروف وقساوتها". إضغط للمزيد

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