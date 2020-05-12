مستشار الحريري: الحريري أكد الالتزام الكامل بدفع جميع مستحقات موظفي "المستقبل"

اشار حسين الوجه، المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، الى انه "بعد اللغط الذي اثير خلال لقاء وفد من موظفي ​جريدة المستقبل​ مع السيد وليد السبع اعين وما نسب من كلام منقول وغير صحيح عن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، تم التأكيد من قبل الحريري في ​اتصال​ جرى مع السيد السبع اعين على وجوب الالتزام الكامل بدفع جميع المستحقات التي جرى الاتفاق عليها لجميع موظفي ​الجريدة​ والتلفزيون".

وجدد الحريري تأكيده العمل على تأمين جميع المستحقات وهو يتابع الأمر شخصيا مدركاً المصاعب التي تواجه الموظفين في ظل جائحة ​كورونا​ و​الأزمة​ الاقتصادية والعمل جار على قدم وساق لتأمين دفعة مالية خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأكد الحريري ان جميع حقوق الموظفين محفوظة وهو مؤتمن عليها رغم الضائقة المالية المعروفة.