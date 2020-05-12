مستشار الحريري: الحريري أكد الالتزام الكامل بدفع جميع مستحقات موظفي "المستقبل"

اشار حسين الوجه، المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الى انه "بعد اللغط الذي اثير خلال لقاء وفد من موظفي جريدة المستقبل مع السيد وليد السبع اعين وما نسب من كلام منقول وغير صحيح عن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، تم التأكيد من قبل الحريري في اتصال جرى مع السيد السبع اعين على وجوب الالتزام الكامل بدفع جميع المستحقات التي جرى الاتفاق عليها لجميع موظفي الجريدة والتلفزيون".
وجدد الحريري تأكيده العمل على تأمين جميع المستحقات وهو يتابع الأمر شخصيا مدركاً المصاعب التي تواجه الموظفين في ظل جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية والعمل جار على قدم وساق لتأمين دفعة مالية خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأكد الحريري ان جميع حقوق الموظفين محفوظة وهو مؤتمن عليها رغم الضائقة المالية المعروفة.
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