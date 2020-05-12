NBN: مجلس الوزراء يتجه الى اعلان الاقفال التام من الخميس حتى الاحد

افادت معلومات لقناة "NBN" بأن ​مجلس الوزراء​ يتجه الى اعلان الاقفال التام من الخميس حتى الاحد لتكثيف فحوصات ​كورونا​ وتحديد نسبة العدوى المجتمعية.

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