شدد محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده "على ضرورة تطبيق التدابير الاحترازية، والتخفيف من الاحتكاك المباشر بين المواطنين وتطبيق قرار التعبئة العامة بشكل جاد، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا لاننا ما زلنا في مرحلة الخطر".
وكان ابو جوده اصر على ضرورة تطبيق الاجراءات اثر ورود اتصالات عن تجمع لمواطنين صباح اليوم بالقرب من مدرسة عبرين في ضهور زحلة، ولهذه الغاية اجرى ابو جوده اتصالا بكل من قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العقيد ربيع مجاعص، المدير الإقليمي لمديرية أمن الدولة في البقاع العقيد بشارة حداد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، داعيا المواطنين الى "التخفيف من الاختلاط حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم"، موضحا انه "لن يتم التهاون في حال اي خرق لقرار التعبئة العامة".
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ البقاع: لا تهاون في حال أي خرق لقرار التعبئة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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