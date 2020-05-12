القاضي أبو سمرا استجوب صرافين وأحال الملف على النيابة العامة المالية لإبداء الرأي

استجوب قاضي التحقيق في ​بيروت​ شربل أبو سمرا، موقوفين إثنين في "ملف الصيارفة" هما (ف.ظ) و (ع.ق)، وقرر تركهما بكفالة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل واحد منهما،وأحال الملف على ​النيابة العامة المالية​ لإبداء الرأي.

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