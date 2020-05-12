اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب الان عون في تصريح له من ​المجلس النيابي​، الى ان "​لجنة الإدارة والعدل​ بحثت اليوم بملفات ​الفساد​ التي أثارها الزميل ​حسن فضل الله​، ولفت الى ان هناك توجّه لطلب لجان ​تحقيق​ نيابية في الملفات التي يتقاعس ​القضاء​ في معالجتها. كما أكدت على ضرورة مناقشة الخطة المالية إستباقياً في المجلس النيابي كي لا تلتزم ​الحكومة​ تجاه ​صندوق النقد​ بما هو غير مقبول نيابياً". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الان عون: توجّه لطلب لجان تحقيق نيابية في الملفات التي يتقاعس القضاء في معالجتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.