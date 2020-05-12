تعافي أول مصاب بفيروس كورونا بمستشفى الحميات بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:
أعلن مصدر مسئول بمديرية الصحة والسكان بقنا، اليوم الثلاثاء، تعافي أول حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، من المحتجزين للعلاج بمستشفى حميات قنا.
وأوضح المصدر، أن مستشفى الحميات بقنا، لم تُخصص من قبل وزارة الصحة كحجر صحي حتى الآن، مضيفاً
أن الحالة المتعافية ثبتت سلبية كافة التحاليل لها عبر مسحات الحلق وعينات الدم.
وأصاف المصدر أن "أحمد.م.ح.أ"، 60 عامًا، جرى حجزه في مستشفى الحميات يوم 2 مايو من الشهر الجاري وقد أجريت له 3 تحاليل كورونا، وجاءت النتيجة الأولى إيجابية والثانية سلبية والأخيرة سلبية أيضًا، وبناءً على ذلك تقرر خروجه من مستشفى حميات قنا لتعافيه من الفيروس.
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