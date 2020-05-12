ضبط تشكيلين عصابيين بحوزتهما كيلو حشيش بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، تشكيلين عصابيين لترويج المخدرات، بحوزتهما كيلو حشيش، جرى التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، بضبط " أ.ح.س" 47 سنة، عاطل، بمنطقة سرياقوس، دائرة مركز الخانكة، وبحوزته 10 فرش من مخدر الحشيش تزن حوالي 1 كيلو جرام ومبلغ مالي 110 ألف جنيه.

وتمكن المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، من ضبط تشكيل عصابي لترويج المخدرات بمنطقة أرض المحلاوي بدائرة القسم، يضم كل من "م.ى.ب " 27 سنة، عاطل، و"م.ف.ن" 47 سنة، عاطل، وبحوزتهما فرد خرطوش وكمية من مخدر الحشيش، تزن حوالي 405 جرام ومبلغ مالي 2050 جنيه.

وتمكن المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، من ضبط "ع.م.م" وشهرته "سكلانة "30 عاما، عاطل، وبحوزته بندقية آلية بخزينتها 12 طلقة، وكمية من الهيروين المخدر تزن حوالي 150 جرام ومبلغ مالي، وأحيل المتهمين للنيابة، التى تولت التحقيق.