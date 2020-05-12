السيطرة على حريق اندلع في محل ألبان دون خسائر بشرية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، بإشراف العميد حسام المصري، مدير الإدارة، اليوم الثلاثاء، على حريق اندلع في محل ألبان دائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

لم ينتج عن الحريق أي خسائر أو إصابات بشرية، وتمثلت الخسائر في تلف محتويات المحل من الجبن والألبان.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي، وأخطر اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج بالواقعة، وحرر محضر بالحريق، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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