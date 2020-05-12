ارتفاع إصابات كورونا المرتبطة بالملاهي الليلية في سيئول إلى 102

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في سيئول إلى 102 حالة، بحسب آخر إحصائية اليوم الثلاثاء ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقالت سلطات الصحة العامة، إنه تم اكتشاف 9 إصابات جديدة مرتبطة بالعدوى الجماعية في الملاهي الليلية في حي إيتايون منذ

Advertisements

منتصف ليلة يوم أمس الاثنين حتى منتصف نهار اليوم.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن 73 حالة من بين الحالات الجديدة زارت تلك الملاهي في إيتايون و29 حالة جاءت من أفراد

أسرهم وأصدقائهم المخالطين لهم.

ووفقا للسلطات الصحية، خضع ما يقارب من 10.3 ألف شخص لاختبار الكشف عن فيروس كورونا، من بينهم 8490 شخصا ممن زاروا الملاهي الليلية في حي إيتايون و1809 أشخاص من المخالطين للزوار.

وبلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية نحو 11 ألف حالة، فيما توفي أكثر من 250 شخصا حتى الآن.