إيران تسجل 48 وفاة ونحو 1500 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 6733، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
قالت، إنها سجلت 1481 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة المصابينإلى 110767.
وصرحت الوزارة بأن 2713 مصابًا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة.
وارتفع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 88357، وأجرت السلطات الصحية 615477 فحص تشخيص حتى اليوم.
وقالت الوزارة إن 14 إقليما لم يسجل فيها أي حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما سجلت 5 أقاليم حالة وفاة واحدة في كل منها.
وأشارت الوزارة إلى أن الوضع الصحي في إقليم خوزستان لا يزال مقلقا والحالة فيه لا تزال عند المؤشر الأحمر.
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