وزير الداخلية العراقي يستقبل السفير المصري في بغداد

أستقبل وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، سفير جمهورية مصر العربية في بغداد السيد علاء الدين عبد المنعم محمد موسى، وفي بداية اللقاء قدم السفير التهاني والتبريكات للسيد الوزير بمناسبة تسنمه مهام عمله في الوزارة، متمنياً له التوفيق في مهمته، مشيداً بجهود سيادته في تحقيق الامن والاستقرار في البلاد

, من جهته ثمن السيد الغانمي هذه الزيارة معرباً عن شكره وتقديره للمشاعر الاخوية الصادقة.



واستعرض وزير الداخلية اهمية العلاقة التي تربط العراق بمصر مبيناً ان الفترة القادمة ستشهد تعاون على مستوى تعزيز الامن الداخلي بين البلدين وسيتم التركيز حول

تبادل الخبرات والتدريب وتعزيز القدرات خاصة وان العراق ومصر هم اصحاب تجربة كبيرة في مقارعة الارهاب والانتصار عليه .



وجرى خلال اللقاء بحث عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها لما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين ومنها أوضاع الجالية المصرية في العراق , حيث اوضح السيد الوزير ان الحكومة العراقية تحرص كل الحرص على تقديم الرعاية الكريمة والاهتمام لكل الجاليات والمقيمين وضيوف العراق.