الصحة العالمية: تصاعد انتشار كورونا في إفريقيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية ، اليوم الثلاثاء، عن تصاعد انتشار فيروس كورونا في إفريقيا، حسبما افادت شبكة سكاى نيو

عربية في خبر عاجل.



وأكدت أن فيروس كورونا من الفيروسات المخادعة التي يصعب إيجاد لقاح

لها.

شدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس جبريسوس، على أن الخطة العالمية لتسريع إنتاج لقاح كورونا ، تهدف أساساً لتوزيع علاج الفيروس بطريقة متساوية حول العالم.