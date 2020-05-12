تسجل 176 وفاة جديدة بكورونا و594 إصابة في إسبانيا

سجلت إسبانيا 176 وفاة جديدة بفيروس كورونا و594 إصابة، حسبما أفادت شبكة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء.
سجلت إسبانيا، الأحد الماضي، أدنى حصيلة يومية من الوفياتالناجمة عن فيروس كورونا الجديد منذ منتصف مارس، وبات نحو نصف سكان البلاد على استعداد للخروج من حالة الإغلاق.
ويستعد نصف سكان إسبانيا، اليوم ، لتخفيف واحدة من أكثر إجراءات العزل العام صرامة في أوروبا، لكن ذلك لا يشمل سكان مدن مثل مدريد وبرشلونة.
وامتلأت الجسور والشوارع المحيطة بمتنزه مدريد ريو براكبي الدراجات والراكضين والسائرين، منذ أول أمس، بينما ظل المتنزه نفسه مغلقاً.
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