الإمارات.. تسجيل 783 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة و631 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 783 إصابة جديدة بكورونا، وحالتي وفاة، و631 حالة شفاء، حسبما أفادت شبكة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها اليوم الثلاثاء.

كانت الإمارات سجلت أمس ارتفاعًا قياسيًا حادًا في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لليوم الثاني على

التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية يوم الأحد الماضي، عن تسجيل 781 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 624 في اليوم السابق) ليصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم رصدها في البلاد 18198.

وتم تشخيص هذه الإصابات الجديدة ضمن إطار 29

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ألف فحص أجريت في الإمارات.

وشهدت حصيلة الوفيات جراء الجائحة في الإمارات خلال آخر 24 ساعة قفزة قياسية أيضا وبلغت 198، بتسجيل السلطات الصحية 13 حالة وفاة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة، أن الضحايا الجدد من جنسيات مختلفة وكانوا يعانون من أمراض مزمنة.

وتماثل 509 مرضى للشفاء من كورونا في الإمارات خلال اليوم الأخير، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 4804 أشخاص.