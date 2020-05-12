بائع بوظة أردني مصابًا بكورونا يدفع السلطات لتشكيل 6 فرق لفحص مخالطيه

شكلت السلطات الصحية في مدينة جرش الأردنية 6 فرق طبية، لأخذ عينات من مخالطين لبائع بوظة مصابًا بكورونا في عدد من مناطق المحافظة.
وأعلن مدير صحة محافظة جرش، أحمد القادري، أن الفرق ستواصل عملها الميدانيفي المواقع كافة، التي زارها بائع البوظة، وتجري فحوصات للأشخاص الذين تواصلوا معه.
وقال إن نتائج العينات الأولية ستظهر تباعا اعتبارا من يوم غد، وسيتم الإعلان عنهابحسب نتائجها أولا بأول، داعيا المواطنين إلى استخدام كافة وسائل السلامة العامة من هذا الوباء وخاصة الكمامات والكفوف، أضافة إلى المعقمات لاسيما عند استخدام المركبات أو الدخول إلى الأسواق.
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن 540 شخصا، وتم تسجيل 9 حالات وفاة حتى الآن.
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