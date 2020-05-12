تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان عن تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات يصل إلى 3721، حسبما افادت شبكة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها ، اليوم الثلاثاء،.
وكانت وزارة الصحة العمانية اعلنت يوم السبت الماضي تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 17 حالة .
وقالت الوزارة ، في بيان على موقعها الالكتروني اليوم ، إنالوفاة لمواطنة تبلغ من العمر 80 عاما.
وأشارت إلى تسجيل 112 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 3224 حالة، مشيرة إلى تماثل 1068 مصابا للشفاء .
ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .
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