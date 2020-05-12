إيران… 48 حالة وفاة و1481 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد

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وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الاجمالي إلى 6733.
وقالت، إنها سجلت 1481 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة المصابين إلى 110767.
وصرحت الوزارة بأن 2713 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة.
وارتفع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 88357، وأجرت السلطات الصحية 615477 فحص تشخيص حتى اليوم.
وقالت الوزارة إن 14 إقليما لم يسجل فيها أي حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما سجلت 5 أقاليم حالة وفاة واحدة في كل منها.
وأشارت الوزارة إلى أن الوضع الصحي في إقليم خوزستان لا يزال مقلقا والحالة فيه لا تزال عند المؤشر الأحمر.
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