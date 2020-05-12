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منظمة الصحة العالمية: لدينا بيانات إيجابية محتملة بشأن علاج كورونا

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر منظمة الصحة العالمية: لدينا بيانات إيجابية محتملة بشأن علاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن بعض العلاجات تُحد على ما يبدو من شدة أو طول مرض فيروس كورونا التنفسي وقالت، إن الجسم يركز على معرفة المزيد عن أربعة أو خمسة من الأدوية الواعدة.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، مارجريت هاريس، في مؤتمر صحفي افتراضي، في إشارة إلى ما يسمى محاولة تضامن الأدوية ضد المرض: "لدينا بعض العلاجات التي يبدو أنها في دراسات مبكرة للغاية تحد من شدة المرض أو طوله ولكن ليس لدينا أي شيء يمكن أن يقتل الفيروس أو يوقفه، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت: "لدينا بيانات إيجابية محتملة قادمة ولكننا بحاجة إلى رؤية المزيد من البيانات لنكون واثقين بنسبة 100٪ من قدرتنا على قول هذا العلاج على هذا العلاج".

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