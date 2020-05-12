كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت منظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا من الفيروسات "المخادعة" التي يصعب إيجاد لقاح لها، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد وجه الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، رسالة هامة بشأن أعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، وطرق الوقاية منه.

وبثت منظمة الصحة العالمية خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو للدكتور جون جبور، قال إن فيروس كورونا مرض تنفسي، أعراضه ارتفاع في درجة الحرارة وكحة وضيق التنفس.

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وأضاف جبور، ينتقل كورونا من الشخص المصاب إلى الشخص السليم عن طريق الرزاز من خلال الكحة أو العطس، مضيفًا ان من طرق الوقاية اعتماد نظام غذائي صحي سليم لتقوية جهاز المناعة، وغسل اليدين بشكل جيد بالماء والصابون أو المطهرات الكحولية، وتطبيق البعد الجسدي مسافة متر على الأقل مع تطبيق كافة الأساليب الصحية السليمة للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.