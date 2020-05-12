كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات: تسجيل 783 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة و631 حالة شفاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، 783 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة و631 حالة شفاء، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في وقت سابق، تسجيل 564 إصابة جديدة بفيروس كورونا و99 حالة شفاء و7 وفيات.

وكشفت الحكومة الإماراتية، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 2329 والكشف عن 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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وقد اتخذ الاتحاد الإماراتي، قرارًا مبدئي، بالتنسيق مع رابطة المحترفين الإماراتية، بعودة المسابقات الرياضية ابتداء من أغسطس المقبل، مشيرا إلى وجود تواصل مستمر مع الجهات المختصة بالدولة لمتابعة آخر التطورات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.

وأضاف الاتحاد في بيانه أن الوضع ما زال تحت التقييم باستمرار، مع وجود تنسيق مستمر مع الجهات المختصة، وكذلك تواصل مع نظيريه الآسيوي والدولي في الوقت الراهن لتقييم الوضع، مع مراعاة الوضع الصحي في الوقت المحدد للعودة.

وفي سياق متصل، أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أنها ستعمل على تحديد لوائح وآليات القرارات الخاصة بمسابقاتها في وقت لاحق وبفترة كافية، بما يمنح الأندية الحق في الاستعداد اللازم للعودة.