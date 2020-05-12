كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر فرنسا تمدد حالة الطوارئ حتى 10 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل قانون يمدد حالة الطوارئ الفرنسية حيز التنفيذ اليوم، بعد يوم من بدء عمليات الإغلاق في جميع أنحاء البلاد. يمنح قانون حالة الطوارئ الحكومة سلطة إنفاذ التدابير لتجنب ذروة Covid-19 الثانية.

دخلت فرنسا حالة الطوارئ منذ 17 مارس، ويمتد القانون الجديد إلى 10 يوليو. ويمنح القانون الدولة سلطة فرض إجراءات مثل تقييد السفر على مسافة 100 كيلومتر (62 ميلًا) من المنزل، وجعل الأقنعة إلزامية في وسائل النقل العام، وحظر التجمعات لأكثر من 10 أشخاص.

وتم تمرير مشروع القانون عبر البرلمان في نهاية هذا الأسبوع وراجعته المحكمة الدستورية يوم الاثنين. ألغت المحكمة بعض الأحكام، مثل السماح للحكومة بتفويض الحجر الصحي للمسافرين من الخارج دون أمر من القاضي. كما عزز حماية الخصوصية حول البيانات الشخصية التي سيتم جمعها في نظام تتبع لم يتم تطويره بعد.

أبلغت فرنسا عن وجود 177.547 حالة إصابة بكورونا و26646 حالة وفاة، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

وفي غضون ذلك، قامت الدولة بتخفيف إجراءات الإغلاق يوم الاثنين للمرة الأولى منذ أكثر من 50 يومًا. في باريس، عادت حركة المرور إلى الشانزليزيه، وأعيد فتح المتاجر، وتجمع الناس مع الأصدقاء على ضفاف نهر السين.

