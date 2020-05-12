كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر إجراء عاجل من الصين بعد اكتشاف إصابات جديدة في ووهان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت السلطات الصحية في الصين، اليوم الثلاثاء، خضوع جميع سكان المدينة لاختبارات تحديد الإصابة بـ COVID-19، خلال 10 أيام بعد اكتشاف إصابات جديدة هناك.

واكتشف مركز مكافحة فيروس كورونا المستجد في ووهان، في 9 مايو، وللمرة الأولى بعد 4 أبريل، حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي، بالإضافة إلى 16 شخصا من حاملي الأعراض.

وأكد مركز مكافحة فيروس كورونا المستجد، أن جميع هذه الحالات محلية، وأظهرت خمس منها علامات سريرية للمرض، ولاحقا اعتبرت من الحالات المؤكدة. بعد ذلك، تمت زيادة مستوى التهديد الوبائي في منطقة دونسيخو، من منخفض إلى متوسط.

وكان مركز مكافحة فيروس كورونا المستجد، أرسل تحذيرًا طارئًا، إلى جميع المراكز الفرعية في مناطق المدينة، بخصوص الوضع الحالي.

وقال المركز الصيني: "تقرر في ووهان، اختبار جميع السكان لفحص الحمض النووي الفيروسي في جميع أنحاء المدينة". وأشار إلى ضرورة إنجاز الاختبارات في غضون 10 أيام.

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وفي 18 أبريل الماضي، تم اعتبار ووهان، كمنطقة منخفضة المخاطر ، وفي 26 أبريل خرج آخر مريض مصاب بعدوى الفيروس التاجي من المستشفى.

وألغت السلطات الصينية، في 8 أبريل الماضي، حظر النقل والتنقل بالكامل وسمحت للسكان بمغادرة ووهان، بعد أن بقيت 76 يوما معزولة تماما عن العالم الخارجي بسبب تفشي الفيروس.

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.