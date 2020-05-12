كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا تقرر وضع كل القادمين من الخارج في حجر صحي لمدة أسبوعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، وضع كل القادمين من الخارج اعتبارا من 15 مايو في حجر صحي لمدة أسبوعين، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، السلطات الصحية في إسبانيا أعلنت تسجيل 143 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وكشفت السلطات الصحية الإسبانية، أن أول حالة مصابة بفيروس كورونا، ظهرت داخل احد أندية الدوري الاسباني خلال فترة خضوع جميع الفرق للفحوصات ضد فيروس كورونا.

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وغاب لاعب الوسط الفنزويلي يانخيل إيريرا عن تدريب فريقه غرناطة الإسباني اليوم السبت، بعد ثبوت إيجابية الاختبار المصلي للكشف عن فيروس كورونا المستجد، والذي أجراه لاعبو الفريق الأندلسي يوم الأربعاء الماضي.

أعلن وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا إي روكا، مساء اليوم الجمعة، عن تخفيف القيود المفروضة على الحركة لأكثر من نصف سكان البلاد اعتباراً من الأسبوع المقبل.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.