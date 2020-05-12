كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر عمان تعلن تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات يصل إلى 3721، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق سجلت وزارة الصحة العمانية، 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما وصل إجمالي الوفيات 10، وعدد المتعافين إلى 364.

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واتخذت السلطات العمانية، إجراءات صارمة في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا، حيث عزلت العاصمة مسقط كلياً عن المحافظات الأخرى حتى 22 إبريل، ومنع الدخول إليها والخروج منها باستثناء المواد التموينية والأطقم الطبية.

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.