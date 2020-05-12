كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر منتزهات ديزني العالمية تقبل الحجوزات بدءًا من يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقبل منتزهات والت ديزني العالمية وفنادق منتجع ديزني الآن الحجوزات لتواريخ السفر بدءًا من 1 يوليو فصاعدًا، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن"

وفقًا لموقعهم على الويب، يمكن للضيوف تعديل هذه الحجوزات إذا تم افتتاح منتجع والت ديزني العالمي قبل أو بعد ذلك الوقت.

وأضاف الموقع أن ديزني سبرينغز ستبدأ أيضًا إعادة فتح مرحلي في 20 مايو، بينما تظل مناطق أخرى من منتجع والت ديزني العالمي مغلقة، بما في ذلك الحدائق الترفيهية وفنادق منتجعات ديزني.

