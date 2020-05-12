كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا.. وزير: الحكومة ستضع تفاصيل بشأن تخفيف الإغلاق في العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستضع الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل حول كيفية جعل أماكن العمل أكثر أمانًا مع بدء بعض الشركات في العودة إلى العمل بعد أن وضع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خطة حذرة للخروج من إغلاق فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة، مات هانكوك، إن وزارة الأعمال ستضع تفاصيل حول الكيفية التي يمكن بها لأصحاب العمل أن يجعلوا أماكن العمل أكثر أمانًا، كما أوردت وكالة "رويترز".

Advertisements

وأضاف "هانكوك": "هذه الأشياء ليست مباشرة إلى الأمام، ولكننا سنقدم قدرًا هائلاً من التفاصيل حول كيفية جعل أماكن العمل آمنة اليوم".

وأوضح: "نحن لا نعمل فقط مع أصحاب العمل ولكن أيضًا مع النقابات العمالية التي اتصلت الليلة الماضية بما سنخرجه بخطوة إلى الأمام."

وأشار "هانكوك"، إلى أن رقم تكاثر الفيروس الجديد - R0 أو "R لا شيء" - كان في منتصف المدى 0.5 إلى 0.9.