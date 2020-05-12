كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر أمريكا تستعد لإعادة فتح جميع الولايات باستثناء ولايتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيتم إعادة فتح 48 ولاية أمريكية على الأقل جزئيًا بحلول نهاية هذا الأسبوع، وفقًا لإحصائيات شبكة CNN.

تختلف درجة وسرعة إعادة الفتح من دولة إلى أخرى. في ولاية أيداهو، على سبيل المثال، يمكن إعادة فتح 90٪ من الشركات، مع وضع إرشادات جديدة للمخيمات النهارية وأماكن العبادة.

في ولاية نيويورك، الأكثر تضررًا على الصعيد الوطني، تظل معظم الأشياء مغلقة - ولكن يوم الجمعة، سيتم السماح باستئناف بعض الشركات منخفضة المخاطر مثل المناظر الطبيعية والحدائق.

وقد أشارت الولايتين الأخيرتين، ماساتشوستس وكونيتيكت، إلى أنهما ستبدأن خطط إعادة فتح جزئي الأسبوع المقبل، على الرغم من أن التواريخ لا تزال عرضة للتغيير.

