كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر تجاوز حالات الإصابة بكورونا في الهند 70000 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح مسؤولو الصحة بالهند، أنه تم الإبلاغ عن إجمالي 70756 حالة اصابة بالفيروس التاجي في البلاد، وهي زيادة بأكثر من 3000 إصابة منذ أمس.

يبلغ عدد القتلى 2،293. وقد تعافي حتى الآن 22454 مريضا وخرجوا من المستشفى، وفقا لوزارة الصحة في البلاد.

لا تزال الهند تحت حظر صارم على الصعيد الوطني، مما أدى إلى إغلاق حدود الدولة وتوقف النقل. ومع ذلك، يتم تخفيف القيود ببطء في بعض المناطق منخفضة المخاطر مع حالات قليلة.

استأنفت السكك الحديدية الهندية بعض الخدمات بعد إغلاقها لأكثر من شهر، حاملين آلاف العمال المهاجرين العالقين إلى دولهم الأصلية.

