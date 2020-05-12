كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر اليابان تبلغ عن 50 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت اليابان عن 50 حالة جديدة من حالات الإصابة بالفيروس التاجي و22 حالة وفاة يوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي على الصعيد الوطني إلى 16586 حالة إصابة و656 حالة وفاة، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

من هذا المجموع، تم ربط 712 حالة و13 حالة وفاة بسفينة دايموند برينسز السياحية التي تم عزلها في خليج يوكوهاما لعدة أسابيع في فبراير.

تستعد اليابان الآن لتخفيف إجراءات الإغلاق في أجزاء كثيرة من البلاد وسط اتجاه نزولي في الحالات الجديدة المبلغ عنها. ومع ذلك، ستظل القيود قائمة في أكثر المحافظات تضررًا، بما في ذلك طوكيو وأوساكا. وجدير بالذكر ان البلد في حالة الطوارئ منذ 7 أبريل.

