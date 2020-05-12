كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 01:27 مساءً - انت الان تقراء خبر ألمانيا تسجل أكثر من 900 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت ألمانيا اليوم عن 933 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فقط، وفقًا لمعهد روبرت كوخ، الوكالة الوطنية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

هذه قفزة كبيرة من 357 حالة تم الإبلاغ عنها في اليوم السابق. وقال المعهد إن هذا يرفع الإجمالي الوطني إلى 170508 حالات.

وقال المعهد إن معدل تكاثر الفيروس التاجي في ألمانيا تجاوز 1 خلال الأيام الثلاثة المتتالية الماضية. يعني معدل 1 أنه في المتوسط، يصاب كل شخص مصاب بشخص آخر.

وقد حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في السابق من أنه إذا ارتفع الرقم - المعروف أيضًا باسم قيمة R0 - فوق 1، فسيكون النظام الصحي للبلاد في نهاية المطاف.

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قال المعهد إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان عدد المصابين بالفيروس سيرتفع مرة أخرى بسبب عدم اليقين الإحصائي.

وكتب المعهد في موجز بياناته اليومية "ارتفاع (معدل التكاثر) يجعل من الضروري مراقبة التطورات بعناية في الأيام المقبلة."

وقد حذرت ميركل يوم الاثنين من أنه في الوقت الذي تخفف فيه ألمانيا من قيود الإغلاق، يظل "من المهم حفاظ الناس على التباعد الاجتماعي"، وحثت المواطنين على "الالتزام بالوصايا الأساسية".