لأول مرة منذ 20 مارس.. حصيلة الوفيات في المغرب تستقر مدة 48 ساعة

استقر إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في المغرب عند 188 حالة وفاة، منذ صباح أول أمس الأحد، حيث لم تسجل أية حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء.
ويعد الاستقرار، الذي دام 48 ساعة، هو الأول منذ الـ20 من شهر مارس الماضي، حيث استقر إجمالي عدد الوفيات عند 3 حالات مدة 48 ساعة.
وبدأت حصيلة الوفيات اليومية في المغرب في الانخفاض بعد اعتماد مادة الكلوروكين في علاج المصابين بكورونا داخل المستشفيات، مقابل ارتفاع حصيلة التعافي من الفيروس.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، اليوم، 6380 حالة إصابة مؤكدة، توفي منها 188، فيما تعافت 2930 حالة.
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