خلال 18 ساعة.. 119حالة تعاف من كورونا ولا وفيات جديدة

أعلنت وزارة الضحة، صباح اليوم الثلاثاء، عن حصيلة جديدة لأعداد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، وسط استقرار في أعداد الوفيات المسجلة.

وقالت الوزارة في آخر تحديث لها، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت خلال 18 ساعة الأخيرة، 119 حالة تعاف من فيروس كورونا المستجد، فيما لم تسجل البلاد خلال هذه الساعات أي حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد المتوفين بالفيروس منذ ظهوره في 188 حالة.

يشار إلى أن هذا العدد من المتعافين، خلال الساعات الأخيرة، تجاوز عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في البلاد، حيث تم إحصاء 99 إصابة جديدة.

ولا زالت وزارة الصحة تخضع أزيد من تسعة آلاف شخص من المخالطين للمصابين، للمراقبة الطبيك، بعدما بدأت تسجيل جل الحالات الجديدة في صفوفهم.