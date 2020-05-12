عاجل..99 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة ترتفع إلى 6380

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وحسب آخر تحديث للوزارة، اليوم الثلاثاء، فقد تم تسجيل 99 حالة إصابة جديدة خلال 18 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 6380 حالة.

وحسب الحصيلة ذاتها، فإن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 1438 حالة، بعد تسجيل 119 حالة تعاف جديدة لتصل حصيلة المتعافين إلى 2930 حالة، فيما استقر عدد الوفيات في 188حالة.

وكانت وزارة الصحة، أنس الإثنين، قد أكدت أن تسعين في المائة من الحالات المسجلة حديثا، يتم كشفها عن طريق تتبع المخالطين، فيما لا زال أزيد من تسعة آلاف مخالط قيد المتابعة الطبية.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.