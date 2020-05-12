طقس اليوم الثلاثاء.. نزول أمطار أو زخات مطرية بعدد من المناطق

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، نزول أمطار أو زخات مطرية بكل من السهول والسواحل الشمالية والريف والسايس والواجهة المتوسطية والأطلس المتوسط، مع تشكل سحب كثيفة شيئا ما مرفوقة بأمطار ضعيفة أو قطرات مطرية متفرقة بالأطلس الكبير وشمال المنطقة الشرقية إضافة إلى السهول والسواحل الوسطى.

وستبقى الأجواء بباقي جهات المملكة مستقرة، مع سماء قليلة السحب بوجه عام، إلى جانب هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب الشرقي، وستهب من الشمال وأحيانا من الغرب بباقي الأرجاء.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و09 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا، وما بين 21 و24 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 11 و17 درجة بباقي جهات البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 16 و22 درجة بشمال المنطقة الشرقية والسايس والساحل المتوسطي والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 22 و28 درجة بجنوب المنطقة الشرقية وسهول تادلة والرحامنة وداخل منطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و34 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين رأس سبارتيل وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.