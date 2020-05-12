وجه أطفال من مدينة طنجة، رسائل شكر وتقدير، لجنود المجتمع في معركتهم ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد19،
وتوجه الصغار من مدينة البوغاز، بالشكر للأطباء والممرضين ورجال الأمن، والقوات المساعدة، وكل رجال السلطة، الذين يقدمون تضحيات في ظرف استثنائي صعب، كما حثوا المواطنين على البقاء في المنازل والالتزام بالحجر.
وتجدر الإشارة إلى أن الأطفال المشاركين في الفيديو، يتنافسون في مسابقة رمضانية، انطلقت الأسبوع الماضي، بمبادرة من الشاب يوسف يوسف المنصوري، المتخصص في التنشيط التربوي بطنجة، والتي تمنح الفائزين جوائز تناسب أعمارهم ومستوياتهم الدراسية.
كانت هذه تفاصيل خبر رسائل شكر من أطفال طنجة لجنود معركة الجائحة.. وللمواطنين: بقاو فالدار- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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