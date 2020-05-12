رسائل شكر من أطفال طنجة لجنود معركة الجائحة.. وللمواطنين: بقاو فالدار- فيديو

وجه أطفال من مدينة طنجة، رسائل شكر وتقدير، لجنود المجتمع في معركتهم ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد19،

وتوجه الصغار من مدينة البوغاز، بالشكر للأطباء والممرضين ورجال الأمن، والقوات المساعدة، وكل رجال السلطة، الذين يقدمون تضحيات في ظرف استثنائي صعب، كما حثوا المواطنين على البقاء في المنازل والالتزام بالحجر.

وتجدر الإشارة إلى أن الأطفال المشاركين في الفيديو، يتنافسون في مسابقة رمضانية، انطلقت الأسبوع الماضي، بمبادرة من الشاب يوسف يوسف المنصوري، المتخصص في التنشيط التربوي بطنجة، والتي تمنح الفائزين جوائز تناسب أعمارهم ومستوياتهم الدراسية.