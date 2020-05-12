مبادرة لمؤسسة إعادة إدماج السجناء والـ”يونيسيف” لدعم الأطفال المستفيدين من العفو الملكي

أعلنت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، الإثنين، عن انطلاق برنامجها للتتبع عن بعد لفائدة الأطفال في تماس مع القانون المستفيدين من العفو الملكي الأخير، بإطلاق سلسلة إعانات لهم ولعائلاتهم، وتوفير الدعم التفسي من خلال الاتصالات الهاتفية.

وقالت المؤسسة، إن برنامجها صاغته بشراكة مع ‘اليونيسيف” وبتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج “حماية”، بهدف إعادة إدماج نزلاء المؤسسات السجنية السابقين ومراكز حماية الطفولة في النسيجين الاجتماعي والاقتصادي وصون مصلحة الطفل.

ويتوجه البرنامج لفائدة أطفال مراكز حماية الطفولة ممن استفادوا من بدائل الإيداع إما بشكل استثنائي أو نهائي لدى أسرهم البالغ عددهم 308 طفلة وطفل، وكذا الأحداث ما دون سن 18 سنة الذين استفادوا من العفو الملكي الأخير والبالغ عددهم 38 حدثا.

ويتعلق الأمر بمنصة “ألو مصاحبة”، وهي عبارة عن منصة تواصلية وتفاعلية للمصاحبة والإرشاد والتوجيه والتتبع عن بعد لفائدة هؤلاء الأطفال، عبر الاتصال برقم هاتفي موضوع رهن إشارتهم، لاستقبال طلباتهم ومعالجة احتياجاتهم وإرشادهم وتوجيههم في مجالات، مثل المصاحبة الاجتماعية، والدعم النفسي، والتوجيه والإرشاد التقني والتربوي، والتوجيه والإرشاد الصحي، والدعم المدرسي.

وحسب ذات البرنامج، سيتم بعد غد الأربعاء، توزيع اللوحات الإلكترونية مع الربط بشبكة الانترنيت، على الأطفال المتمدرسين من بين أطفال الفئة المستهدفة، وذلك لتمكينهم من متابعة دراستهم عن بعد، وتواكب هذه المبادرة عملية أخرى تضامنية لتوزيع قفف الدعم الغذائي وأدوات ومواد للنظافة والتعقيم على أسر الأطفال والأحداث المعنيين بالبرنامج، والمتوزعين على مختلف أقاليم المملكة.