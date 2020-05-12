إجلاء الرعايا.. السلطات المغربية توافق على مغادرة سياح ألمان عالقون في المغرب

تواصل عدد من البلدان الأوروبية إجلاء رعاياها العالقين في المغرب، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”؛ إذ وافقت السلطات المغربية على مغادرة سياح ألمان نحو بلادهم.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن القوائم الأولى للمواطنين الألمان العالقين في المغرب، والراغبين في مغادرة البلاد، تمت الموافقة عليها من قبل وزارة الخارجية المغربية بسرعة كبيرة.

وستنطلق الرحلات الجوية من المغرب نحو ألمانيا، بحسب المصادر نفسها، خلال الأسبوع الجاري.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، صرح في وقت سابق، بأن هناك ما يتراوح بين أربعة آلاف وخمسة آلاف مواطن ألماني عالقين بالمغرب.

يشار إلى أن عدد من البلدان الأوروبية، قامت بإجلاء رعاياها من المغرب، من بينهم إسبانيا وبلجيكا وهولندا، حيث غادر ما يقارب 378 من حاملي الجنسية الهولندية، المغرب نحو هولندا، مساء الإثنين، في رحلة انطلقت على الساعة الثامنة، من مطار الدار البيضاء.